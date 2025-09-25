Pedalata tra murales e colori . Tutti in sella con ‘Graffiti bike’ : "Un patrimonio che va scoperto"

Colori, pedali e luoghi in trasformazione. È il filo che sabato 27 settembre (partenza alle 15 dall’area ex Riverside) unirà i partecipanti a Graffiti Bike, l’ormai consueta pedalata che porterà alla scoperta dei murales sparsi in città e si concluderà quest’anno con l’inaugurazione di due nuove opere pubbliche: i sottopassi ciclopedonali di Pontesanto e dell’N8 (Marconi-Ortignola), insieme al nuovo parco di Pontesanto.

Dal 2007 Imola ha saputo trasformare muri, sottopassi e spazi pubblici in vere e proprie gallerie a cielo aperto, coinvolgendo artisti di fama internazionale. Nomi come Blu, Kobra e tanti altri hanno lasciato il segno in quartieri, scuole, cabine elettriche e persino all’interno dell’Autodromo. Graffiti Bike nasce proprio per valorizzare questo patrimonio, offrendo ai partecipanti un percorso ciclo-culturale che unisce la scoperta artistica al piacere di muoversi in bicicletta.

La pedalata, organizzata dal Comune con Ciclistica Santerno Fabbi Imola, Guardie ambientali e Croce Rossa, partirà come detto dall’area lungofiume e toccherà punti chiave come il polo scolastico di via Guicciardini, il centro storico e l’area della stazione, fino al quartiere Marconi. Qui, alle 16.30, è prevista l’inaugurazione del sottopasso N8, che collega il quartiere con la piscina Ortignola. L’evento si concluderà alle 17 a Pontesanto, dove saranno aperti ufficialmente sia il nuovo sottopasso che il parco, alla presenza della banda musicale.

Il progetto si inserisce in un piano più ampio di promozione della ciclabilità. Con Imola loves bike è stata creata anche una nuova immagine coordinata con loghi dedicati, simbolo della volontà dell’amministrazione di fare della bicicletta un vero strumento di salute, socialità e scoperta del territorio.

"Graffiti bike, percorso ciclo-culturale alla scoperta dei graffiti cittadini, nasce con il duplice obiettivo di conoscere il patrimonio artistico pubblico realizzato in questi anni e insieme ad esso conoscere la rete ciclabile cittadina – commentano il sindaco Marco Panieri e la vicesindaca Elisa Spada –. In questa occasione diventa anche occasione per inaugurare, valorizzandoli, i due sottopassi ciclopedonali realizzati negli ultimi anni che hanno cambiato in modo significativo il modo di spostarsi in città. Collegare i quartieri e le frazioni superando le barriere date dalla linea ferroviaria e da un asse viario di grande traffico significa sbloccare flussi ciclabili e consentire alle persone di poter scegliere liberamente di utilizzare la bicicletta per gli spostamenti quotidiani".

L’iniziativa rientra nel programma Imola loves bike, sviluppato grazie al bando Bici in Comune promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento dello Sport, di Sport e Salute Spa e dell’Anci. L’obiettivo: finanziare progetti che incentivino la mobilità ciclistica, migliorando la qualità della vita e sostenendo al tempo stesso il cicloturismo.

Graffiti Bike non sarà dunque solo una pedalata tra murales e installazioni, ma un momento simbolico. Un modo per riscoprire la città da un punto di vista diverso, pedalata dopo pedalata, colore dopo colore.