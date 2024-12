Pediatri aperti per Natale 2024 a Imola: il calendario

Imola, 19 dicembre 2024 – Riparte l’iniziativa delle aperture straordinarie di alcuni ambulatori dei pediatri di libera scelta della città nelle giornate prefestive e festive dei mesi a maggior impatto epidemico, per venire incontro alle esigenze dei piccoli pazienti e delle famiglie del territorio.

Un potenziamento dell’assistenza ambulatoriale sul territorio basato su un accordo tra i pediatri di libera scelta aderenti e Ausl, già molto apprezzato dalle famiglie negli anni scorsi e che viene riproposto anche per i due mesi centrali di questo inverno, garantendo anche la copertura delle festività natalizie e di fine ed inizio anno e dell’Epifania.

In questo modo, in presenza di necessità di salute non differibili, ma non di emergenza (come ad esempio per sintomi da influenza stagionale come febbre alta e mal di testa, raffreddore, tosse, mal di gola, dolori muscolari ecc.) sarà possibile recarsi in queste sedi ad accesso libero e gratuito, per chiedere consiglio o fare visitare il bambino, anziché utilizzare il Pronto soccorso, che è un servizio dedicato principalmente alle situazioni più gravi e di emergenza.

Ecco allora, di qui a fine anno (ma il servizio proseguirà fino al 23 febbraio), date, orari e sedi ambulatoriali in cui recarsi al bisogno e a cui possono accedere tutti gli assistiti dell’Ausl di Imola in età pediatrica.

Il calendiario

Sabato 21 dicembre dalle 9 alle 13 – Ambulatori Via Serraglio 18 Imola (dr. Reggiani); dalle 14 alle 18 - Casa della Comunità di Castel S. Pietro T. Viale Oriani 1 Castel S. Pietro T. (dr.ssa Calamelli)

domenica 22 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 - Ambulatorio Via Mazzini, 33 Imola (dr.ssa Cavallazzi).

Martedì 24 dicembre dalle 14 alle 18 - Casa della Comunità di Medicina - Via Saffi, 1 Medicina (dr.ssa Perrone).

Giovedì 26 dicembre dalle 9 alle 13 - Casa della Comunità di Castel S. Pietro T. Viale Oriani 1 (dr.ssa Calamelli) dalle 14 alle 18 - Casa della Comunità di Medicina - Via Saffi, 1 Medicina (dr.ssa Perrone).

Sabato 28 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 - Ambulatorio Via Mazzini, 33 Imola (dr.ssa Cavallazzi).

Domenica 29 dicembre dalle 9 alle 13 - Ambulatorio Via Mazzini, 33 Imola (dr.ssa Cavallazzi); dalle 14 alle 18 - Casa della Comunità di Medicina - Via Saffi, 1 Medicina (dr.ssa Perrone).

Martedì 31 dicembre dalle 14 alle 18 - Ambulatori Via Serraglio 18 Imola (dr. Reggiani).

“Pariamo di un servizio molto apprezzato che da tempo allarghiamo progressivamente– spiega Andrea Neri, direttore sanitario dell’Ausl –. Lo scorso anno l’adesione è stata forte, con circa 900 bambini valutati e punte di 35-40 visite giornaliere. Un’altra azione tangibile che si affianca al valore dei colleghi e del Cau. Speriamo di poter aumentare ancora il numero delle giornate in futuro”.