CronacaImola, pedina la ex sul lavoro. Divieto di avvicinamento per un 38enne
6 ott 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
Imola, pedina la ex sul lavoro. Divieto di avvicinamento per un 38enne

L’uomo è indagato per atti persecutori. L’intervento è scattato dopo una chiamata al 112

La donna ha chiesto aiuto ai carabinieri

Imola (Bologna), 6 ottobre 2025 – Aveva trasformato la fine della loro relazione in un incubo di telefonate, appostamenti e pedinamenti. Ora un 38enne di Imola è stato raggiunto da un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna su richiesta della procura. L’uomo è indagato per atti persecutori.

A eseguire la misura cautelare sono stati i carabinieri della stazione di Imola, che hanno ricostruito una serie di condotte ossessive e moleste nei confronti della donna, sulla quarantina, ormai terrorizzata. L’intervento è scattato dopo la chiamata al 112 da parte della titolare del negozio dove la vittima lavora, che ha segnalato la presenza dell’ex compagno intento a seguirla.

I militari, arrivati sul posto, hanno tranquillizzato la donna e l’hanno accompagnata in caserma, dove ha presentato querela. Contestualmente è stato attivato il ‘codice rosso’, la procedura che tutela le vittime di violenza domestica e di genere.

Secondo le indagini, il 38enne, nel tentativo di riallacciare il rapporto, avrebbe intensificato le telefonate e i pedinamenti, fino a costringere la donna a cambiare le proprie abitudini di vita per paura di incontrarlo per strada o sul lavoro.

Rintracciato dai carabinieri, l’uomo è stato identificato e sottoposto alla misura cautelare che gli vieta di avvicinarsi alla vittima e ai luoghi da lei frequentati. 

