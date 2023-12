Pedoni in pista e camminata Avis

Due giornate di apertura speciale, nel periodo delle festività natalizie, per l’Autodromo. Sabato 23, dalle 10 alle 14, disco verde ai pedoni. È consentito l’accesso con skateboard, pattini e monopattini (non elettrici e non a motore) e biciclettine per bambini (senza pedali o con rotelle); a carrozzine passeggini per bambini; carrozzine dei diversamente abili; cani solo se al guinzaglio e con museruola.

A Santo Stefano, circuito aperto sempre ai pedoni dalle 10 alle 14, torna invece la ‘Camminata di Natale’, organizzata dall’Atletica Imola Sacmi Avis. Ritrovo in piazza Matteotti per un giro di circa 7 km che comprenderà anche il circuito. Iscrizioni in piazza i dalle 9 alle 9.45 con contributo minimo di due euro. Il ricavato andrà alle associazioni di volontariato della protezione civile. Musica e animazione con Paolino vocalist, in collaborazione con Radio Bruno. Agli iscritti sarà consegnato un berretto di Babbo Natale da indossare.