Pelù festeggia il compleanno con il ’Mathusalem’ Il cantante Piero Pelù ha ricevuto in regalo un Mathusalem di Sangiovese Superiore ‘Mistero’ per il suo 62º compleanno. Il vino è stato donato dalla cantina Ca’ Lunga di Imola, con cui Pelù ha stretto un'amicizia dopo aver aiutato le popolazioni colpite da un'alluvione. In passato, il cantante ha anche autografato bottiglie di Albana ‘Solo Lei’ per raccogliere fondi per i comuni colpiti dalla calamità.