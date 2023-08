Penazzi: "Recupereremo nei prossimi mesi"

I dati relativi alle presenze in città da gennaio a giugno (+23,7% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno e -1,8% sullo stesso periodo del 2019) vengono accolti con un mix tra soddisfazione e rammarico dall’assessora Elena Penazzi, che oltre alla delega all’Autodromo e ai Grandi eventi ha anche quella al Turismo.

"L’inizio di 2023 è stato ottimo – ragiona Penazzi –. Era quello che volevamo. Il lavoro fatto per raggiungere l’obiettivo è stato tanto. Bisognava andare oltre il 2019, e ci siamo riusciti. È chiaro che poi tutto viene influenzato dai dati di maggio e giugno, dove il trend è stato meno positivo".

Annullamento della Le Mans e cancellazione del Gran premio di Formula 1 hanno infatti rallentato arrivi e pernottamenti. Dopo una prima parte di 2023 segnata da un vero e proprio boom, a maggio è iniziata la frenata. E così i primi sono scesi a 7.845 (+2% sul 2022 e -8,9% sul 2019), i secondi a 20.472 (+3,9% rispetto a un anno prima e +6,1% se si guarda al 2019). La performance peggiore l’ha fatto registrare però giugno: 7.700 arrivi (-5,2% e -12,7%), per un totale di 19.284 pernottamenti (+4,6% e +0,3%).

"Non è una cosa che non ci aspettavamo – analizza oggi l’assessora –. Il dramma dell’alluvione ha pesato in tutta l’Emilia-Romagna anche sul fronte del turismo. Ma siamo molto sereni nel dire che lavoriamo senza preoccupazione, cercando di ripristinare il trend positivo nella seconda parte dell’anno".

A quanto pare, già a partire da quel mese di luglio caratterizzato dal ritorno della Superbike e dai concerti dei Placebo e dell’Imola Summer Sound. "Non abbiamo ancora dati, ma dovrebbe essere stato comunque positivo – anticipa Penazzi –. E anche per fine agosto e settembre ci sono in programma tante iniziative, in Autodromo e non solo. Sono convinta che la seconda parte dell’anno porterà di nuovo numeri in crescita".

e. a.