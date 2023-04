Peppe Servillo al Comunale per beneficenza

Torna il concerto di beneficenza ‘I bambini suonano per i bambini’, progetto prezioso che coinvolge una quarantina di giovanissimi interpreti che compongono l’Innocenzo da Imola Ensemble e un grande interprete della musica: quest’anno sarà la voce di Peppe Servillo con un programma che propone alcuni dei più famosi brani della canzone italiana d’autore.

Il concerto dal titolo ‘Condividere e sognare insieme’ avrà luogo al teatro comunale Stignani mercoledì 24 maggio alle 21 e, tramite Unicef, l’incasso dell’evento verrà interamente devoluto all’assistenza dei bambini che sono stati coinvolti nel terremoto di Siria e Turchia.

E quindi Peppe Servillo (ex Avion Travel) alla voce insieme all’Innocenzo da imola ensemble (scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale): con Massimo Ghetti, Annalisa Mannarini, Letizia Ragazzini, Stefano Stalteri, Marco Trebbi, Luigi Zardi arrangiamenti e direzione didattica. Musiche di Domenico Modugno, Paolo Conte, Lucio Dalla, Lucio Battisti, Chico Buarque de Hollanda, Gino Paoli, Luigi Tenco, Giuseppe Cioffi e Umberto Bindi.

Biglietti: platea 12 euro; palchi 10 euro; loggione 7 euro; biglietti ridotti del 50% per i bambini fino a 12 anni. Prevendite su Vivaticket (online e nei punti vendita); si accettano prenotazioni telefoniche a Erf 0542 25747 (da lunedì a venerdì 9-13 e 14.30-18.30); tagliandi in vendita la sera dello spettacolo dalle 20 alla biglietteria del teatro Stignani, salvo l’esaurimento dei posti in prevendita.