Peppe Servillo nell’Histoire du soldat

Musica del ‘900 al teatro Ebe Stignani. Lo propone domani sera alle 21 l’Ensemble Roma Sinfonietta diretta da Fabio Maestri come secondo appuntamento della stagione concertistica a cura di Emilia Romagna Festival. Sarà presentato – spiegano gli organizzatori – l’inizio forte, vigoroso e innovativo dei primi decenni stravinskiani e la musica contaminata dalla spinta della musica popolare di fine secolo. In programma due brani del direttore d’orchestra e compositore italiano vivente Marcello Panni, ‘Dalla terra del rimorso’ e le ‘Tre popsongs’, e il celebre Histoire du soldat di Igor Strawinsky nell’interpretazione di un artista d’eccezione come Peppe Servillo, attore cantante e storico frontman degli Avion Travel.

‘L’Histoire du Soldat’ è un capolavoro teatrale e musicale del Novecento, da una favola russa di Afanasiev, su testo di Charles Ferdinand Ramuz, che Stravinsky volutamente aveva ideato per essere realizzato con pochissimi mezzi, per la grave crisi economica provocata dalla Prima Guerra Mondiale. Si tratta di una nuova forma di teatro musicale che con l’Opera, derivata ed evoluta dal Melodramma, non ha più legami, e che definitivamente designa la “musica nuova” del ‘900. La commovente storia del soldato che incontra il diavolo e cede alle sue lusinghe, diventa qui anche un confronto di classe, perché la genialità di Peppe Servillo, che ha curato la riduzione del testo, trasforma la lingua del soldato nel napoletano popolare, lasciando al diavolo l’uso dell’italiano colto.

