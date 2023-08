"Per evitare anomali bloccaggi a Vallata: il pedale va spinto con energia"

È arrivata, immediata, da Hera la replica di puntualizzazione ad alcune delle osservazioni evidenziate dall’assessore casalese all’ambiente Silvano Casella. "Il cassetto deve essere chiuso pigiando sulla pedaliera con una certa energia – spiega la multiutility –. Se si accompagna solo la chiusura non si completa correttamente il ciclo di conferimento". Un’operazione illustrata durante tutta la scorsa settimana, dal lunedì al venerdì, dai tutor messi a disposizione dall’azienda in loco: "Per fornire ai cittadini maggiori informazioni sul corretto utilizzo dei cassonetti – aggiunge -. Gli addetti sono stati presenti presso le postazioni maggiormente frequentate della zona". Sul possibile effetto piramidale dei sacchetti all’interno del bidone, invece, Hera osserva: "Le frequenze di svuotamento vengono calibrate in funzione dell’utilizzo, al fine di evitare che i dispositivi possano bloccarsi – sottolinea -. Tra l’altro con l’avvio della raccolta organico i rifiuti indifferenziati sono significativamente diminuiti".

Infine, una nota anche sulla capillarità della distribuzione delle Carte Smeraldo nella vallata del Santerno: "È stata fatta a tappeto a tutte le utenze – rimarca Hera –. Quelle non trovate a domicilio sono state invitate, come previsto, a ritirarle prima presso i Punti Smeraldo poi negli Ecosportelli per i quali si è fatto anche un intervento straordinario in data 19 luglio a Castel del Rio". L’argomento, con ogni probabilità, svilupperà il reciproco confronto tra le parti anche nelle prossime settimane con l’aggiunta di preziosi dati sul funzionamento dei dispositivi relativi ai primi mesi di utilizzo.

m. g.