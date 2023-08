Per la sicurezza non bastano gli autovelox

Marco

Signorini

I più ’maliziosi’ dicono che questo giro di vite ci sia stato dopo il crollo delle entrate legate alle multe, il comandante della polizia locale del Circondario, Daniele Brighi, ribadisce invece che la maggior presenza della Municipale è legata all’aumento di incidenti e vittime.

Premesso che chi non rispetta il codice della strada, mettendo in pericolo anche la vita altrui, va sanzionato pesantemente è però fondamentale che i controlli siano fatti della massima trasparenza proprio per non prestare il fianco a chi dice che l’obiettivo è soltanto quello di fare cassa. E uno strumento in grado di garantire trasparenza e sicurezza allo stesso tempo, potrebbe essere l’ormai noto tutor che controlla la velocità media dei veicoli. E la Bretella soprattutto potrebbe essere la strada ideale su cui sperimentarlo, passando poi a provinciali come Lughese e Montanara. Basta prendere esempio da tante altre città.