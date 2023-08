Per la sicurezza non bastano gli autovelox I lettori intervistati chiedono all'Amministrazione di prevenire gli incidenti stradali, ma senza accanimento. Autovelox rossi e auto civetta della municipale suscitano l'ira dei cittadini, che ora inchiodano in prossimità dei rilevatori per poi ripartire a tutta velocità. Prevenzione sì, accanimento no.