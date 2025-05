"Per noi Imola è come una casa"

"Qui per il quarto anno di seguito, da quando l’hanno ripresa a fare in città. Ormai ci sentiamo parte di questa città. Mi raccomando Imola, ti vogliamo per le corse anche l’anno prossimo". Marta Della Franca e Mirko Visani vengono dalla Valtellina e sono ormai "di casa" all’Autodromo, presenti fin da quando il circuito ha riaccolto la Formula Uno. La loro speranza è quindi che la città continui a essere protagonista del calendario anche in futuro. "Per chi tifiamo? Beh, non credo ci sia bisogno di dirlo" dice infine Marta, indicando il cappello rosso che indossa, decorato con lo stemma della Scuderia Ferrari.