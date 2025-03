Per San Giuseppe si accendono le fogheracce sulla spiaggia

Oggi sarà il giorno delle fogheracce. A Rimini si rinnova il tradizionale appuntamento sulla spiaggia libera davanti a piazzale Boscovich. E’ qui che si ritroveranno tanti riminesi in attesa che alle 21 si accenda il falò sulla sabbia. La festa inizierà dal pomeriggio grazie agli stand e alle bancarelle che animeranno la giornata.

Oltre alla fogheraccia al porto saranno altri quattro gli appuntamenti sul litorale riminese. Nel pomeriggio, alle 16, la fogheraccia dei bambini a Lido Sa Giuliano bagno Libeccio. San Giuliano Mare accoglie i più piccoli facendo festa già nel pomeriggio. A Viserba, all’altezza del bagno 33 su via Dati, il comitato turistico locale propone il grande falò sulla sabbia per una serata di divertimento con musica e stand gastronomici. Si parte alle 19 mentre l’accensione è prevista alle 20.

A Torre Pedrera in occasione della festa di San Giuseppe il locale comitato turistico propone la fogheraccia nell’area del lavatoio. Non mancheranno gli stand gastronomici. Si parte con l’accensione alle 20. Infine a Viserbella, in via Bruschi, si terrà la ‘Fogheraccia alle serre’ il via alle 20.

A Riccione, al calar del sole si accende la festa sulla spiaggia antistante piazzale San Martino. Si parte alle 18, con la spiaggia che si animerà con musica, karaoke e spettacoli di danza, mentre i food truck offriranno la possibilità di gustare piatti all’aperto. Alle 20 la festa entrerà nel vivo con l’esibizione di danza di Performance Lab in collaborazione con la cooperativa Cuore 21. Il grande falò davanti al mare si accenderà alle 20,30 accompagnato dalla musica fino alle 22. A Cattolica la fogheraccia cambia spiaggia. Il tradizionale falò si accenderà questa sera 21, nel tratto di spiaggia libera di Piazza Primo Maggio e non più in piazza del Tramonto come accadeva in passato. A scaldare ancora di più la serata, ci saranno la tradizionale ciambella e il vin brulè.