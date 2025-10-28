Per una città più accessibile. Il Piano analizzato dall’Aism: "Priorità anche ai trasporti"

Analisi e proposte concrete per una città più accessibile, grazie all’incontro pubblico Disarchitettiamola. All’iniziativa promossa dall’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) gruppo operativo di Imola, dall’Ausl e dal Comune hanno partecipato cittadini, istituzioni, professionisti e associazioni per discutere di mobilità e barriere architettoniche in tutte le loro forme. Il dialogo si inserisce in un momento particolarmente significativo per Imola, considerando la recente redazione del Peba, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche da 10,7 milioni di euro.

"Lo studio fatto evidenzia le principali criticità – ha spiegato il sindaco imolese Marco Panieri sabato mattina dal centro sociale La Tozzona –, l’obiettivo è di ridurle e migliorare la qualità degli spazi". Sulla stessa linea anche la vicesindaca Elisa Spada: "Abbiamo lavorato per reti, sui percorsi ciclo pedonali, e per punti, sugli edifici pubblici". Dopo i saluti di don Andrea Querzè e gli interventi di Franco Capra, presidente del Lions Club Val Santerno e Shirley Ehrlich, presidente Professione Medica in Salute, la parola è passata all’Aism. "Accogliamo con favore la redazione del Peba – ha dichiarato la responsabile del gruppo operativo di Imola, Arianna Isipato –, ma riteniamo altrettanto importante la fase successiva delle osservazioni".

Sarà infatti possibile presentarle fino a dicembre attraverso un modulo sul sito del Comune. Tra le citate dall’Isipato, la mancanza di servizi igienici pubblici, la gestione dei parcheggi e la necessità di estendere il concetto di barriera anche agli ostacoli alla vita sociale o culturale. "Anche i trasporti pubblici dovrebbero essere una priorità", ha aggiunto Anna Fiorenza, presidente provinciale dell’Aism di Bologna. Barriere per chi è affetto da sclerosi multipla ma non solo.

Un’altra proposta per l’abbattimento delle barriere, da parte dell’ex consigliere Matteo Sabbatani, sarebbe quella di creare un numero telefonico unico per coordinare le associazioni che mettono a disposizione mezzi per i diversamente abili. In seguito, gli interventi della fisiatra Donatella Brillanti Ventura, l’avvocata Daniela Mascherini, Mario Zaccherini sulle barriere e la società, le psicologhe Mariangela Bianconcini e Antonella Longo, la professoressa Nicoletta Balzaretti e il responsabile pensionati Cisl Paolo di Rienzo. In conclusione, domande e proposte concrete anche dai cittadini, tra cui persone con disabilità o familiari, come l’idea dei cartelli ironici davanti ai posti riservati per scoraggiare chi parcheggia dove non dovrebbe.