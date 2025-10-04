Perché non c’è l’acqua a Imola? Ecco cosa è successo

Imola, 4 ottobre 2025 – Tre ore senza acqua in pieno centro e anche in buona parte della periferia. A ’bloccare’ i rubinetti sarebbe stato un guasto alla centrale di Pontesanto. «Un guasto elettrico che ha bloccato l’impianto di rifornimento», spiega il sindaco Marco Panieri, rispondendo sui social alle tante richieste dei cittadini, rimasti all’improvviso senza acqua e garantendo l’«immediato intervento dei tecnici Hera».

Le prime segnalazioni del guasto sarebbero avvenute attorno alle 15 e il problema, inizialmente un calo di pressione, avrebbe iniziato a manifestarsi nella sua ’gravità’ pochi minuti dopo lasciando all’asciutto una decine di migliaia di residenti.

A ’salvarsi’ la parte della città più vicina al casello dell’A14 che, come ha spiegato Hera, servita dall’acquedotto di Bubano.

I tecnici della multiutility sono entrati immediatamente in azione e, in meno di due ore, hanno riparato il primo dei quattro serbatoi che riforniscono la città.

I disagi sono proseguiti comunque fino alla sera con continue segnalazioni sui social e al numero verde della multiutility.

La problematica ha riguardato anche l’ospedale Santa Maria della Scaletta e Montecatone dove però sono entrati subito in funzione i serbatoi d’emergenza installati proprio per evitare disagi in caso di guasti.

Rubinetti a secco in tutta Zolino, ma anche nelle vie Zanotti, San Francesco, in zona Cappuccini, Osservanza e pure in Pedagna. Stessa situazione in viale Pambera, al Piratello e in via Venturini come nelle vie Anna Frank e Selice in centro. Disagi anche in via Manaresi e nelle zona dell’ex zoo acquario e Machiavelli. Stesso discorso in via Aspromonte, zona Cogne, Campanella.

Un guasto che ha ovviamente scatenato le proteste di numerosi cittadini e messo in difficoltà anche attività alcune attività tra cui anche bar e ristoranti.

L’acqua, da valle a monte, ha iniziato a tornare in abitazioni e locali attorno alle 18 quando sono state riattivate tre pompe su quattro. Nella zona di via Pirandello, quella in cui il guasto ha causato le maggiori problematiche, sono stati inoltre collocati due contenitori con sacche d’acqua per famiglie e attività nell’attesa del ripristino completo del servizio.

"Oltre al disservizio, a suscitare polemiche è stata la gestione della comunicazione – incalza il consigliere comunale Simone Carapia (FdI) –: i cittadini hanno lamentato di non essere stati avvisati per tempo, se non tramite un post tardivo del primo cittadino (ma non tutti guardano i social). In un’epoca in cui la comunicazione è alla portata di tutti il sistema di allerta dovrebbe funzionare in maniera efficace. Invece l’sms viene usato solo per ricordare i ritardi nei pagamenti delle bollette”.