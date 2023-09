Perché non torniamo al modulo F24?

Spett.le redazione, da quest’anno i cittadini imolesi devono pagare la tassa sui rifiuti al Comune di Imola per il cambio nella gestione della riscossione quando precedentemente se ne occupava Hera Spa. Quello che irrita, sono le modalità di pagamento piuttosto restrittive, cioè con pagoPa e basta! Non ho riscontrato altre opzioni, sebbene abbia contattato il numero verde dedicato 800213036 per chiarimenti su questo cambiamento e, chi mi ha risposto, non era adeguatamente informato sull’argomento... Devo inoltre aggiungere che sul sito imolese non sono riportate informazioni esaustive! Mi domando: Imola non fa parte della Città metropolitana di Bologna? E allora non si potrebbe continuare a fare come i bolognesi e utilizzare il comodo F24 senza dover impazzire e dover pagare anche inutili gabelle sulla tassa già citata? Cordiali saluti

Fabio Bertini

***

Nel Carlino di mercoledì 20 settembre, pag. 6, vi è l’articolo "A scuola in bicicletta o a piedi: la campagna di ‘Cambiamo rotta’" con una fotografia di cinque bambini in bicicletta. La foto sembra scattata in via Garibaldi, all’altezza dell’ex Inps e i piccoli ciclisti, sembra guidati da un adulto, stanno percorrendo la pista ciclabile diretti verso la Rocca. Sarebbe tutto bello se non fosse per un particolare: i ragazzini stanno percorrendo la strada in senso vietato. La pista ciclabile di via Garibaldi è riservata ai ciclisti che vanno verso il Duomo. Quelli che si dirigono verso la Rocca devono transitare sulla destra di via Garibaldi (lato Liceo Classico). Non mi sembra che l’accompagnatore abbia dato un gran buon esempio.

Sergio Gollini

***

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a il Resto del Carlino via Quarto, 4 - 40026 Imola # E-mail: [email protected]