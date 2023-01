Sono aperte le iscrizioni a ‘Percorsi di uguaglianza. Equità e dignità nel lavoro’, ciclo di sette seminari gratuiti a supporto di strategie di pari opportunità e di diversity management per le aziende del territorio imolese. Gli incontri cominceranno il 31 gennaio, quando si parlerà di ‘Gender equality’, in collaborazione con Idem, Mind the gap, Fondazione Biagi Unimore; ‘Inclusione e sostenibilitò nelle aziende: obblighi o opportunità? è il titolo del secondo seminario, previsto il 16 febbraio. Poi si parlerà di ‘Leadership gentile’ (20 febbraio), ‘Diversity e inclusion da emergenza a programmazione’, ‘Discriminazioni e pregiudizi’, ‘Scopri le Dee che sono in te’ e ‘Prevenzione delle molestie e violenza di genere in ambito lavorativo’. Organizzano Comune, Demetra Formazione, Cefla e Teapak.