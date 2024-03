‘Percorsi per genitori’, parte una nuova serie di incontri

Grande soddisfazione in Comune per la partecipazione ai ‘Percorsi per genitori. Crescere insieme, per fare la cosa giusta al momento giusto’, il nuovo servizio gratuito che ha preso il via a febbraio con tre serie di incontri, suddivisi in base all’età dei figli: 0-6 anni, 6-11 anni, 11-18 anni. Tanto che, per soddisfare le numerose richieste dei genitori della fascia 6-11 (per la quale erano arrivate 41 domande, più del doppio dei venti posti disponibili), l’Amministrazione ha deciso di attivare un quarto percorso. Il quarto percorso, dal titolo ‘Ci vuole un villaggio per crescere. Impegni educativi e percorsi strategici per genitori attraverso i mondi online, offline, onlife nei quali sono immersi (e sommersi) i figli’, organizzato da Seacoop, prevede 7 incontri che si tengono alle 18 nei locali dei due centri giovanili (cinque incontri a Castel San Pietro e due Osteria Grande) nelle date: 12 e 26 marzo, 11 e 23 aprile, 7, 21 e 28 maggio. I genitori che erano in lista d’attesa sono stati contattati in questi giorni dal Comune per chiedere conferma della loro partecipazione al nuovo percorso. Per iscriversi, compilare il modulo da scaricare dal sito web comunale /www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/procedimenti/genitori-e-figliistruzioni-per-l-uso e inviarlo all’indirizzo protocollo@comune.castelsanpietroterme.bo.it .