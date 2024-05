"Percorsi terapeutici d’assistenza, l’autonomia dell’Ausl a rischio"

"Ausl Imola fanalino di coda per i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali: l’autonomia aziendale è a rischio?". Se lo chiede il consigliere comunale e regionale della Lega, Daniele Marchetti, che rende nota una "risposta preoccupante" emersa a seguito di un suo accesso agli atti regionale riguardante appunto l’Azienda sanitaria imolese.

Da tale risposta emerge appunto che Imola, "a differenza delle altre aziende sanitarie locali, non ha avviato revisioni dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, ad eccezione di quello relativo al tumore della mammella". Questo scenario, giudicato da Marchetti "allarmante", è stato "particolarmente evidenziato considerando che recentemente è stata proposta e approvata una revisione complessiva a livello regionale dei Pdta, al fine di garantire un’assistenza innovativa e di qualità", prosegue il leghista.

In risposta all’interrogazione presentata da Marchetti, l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini ha recentemente dichiarato che "sono previste attività di gruppi di lavoro per lo sviluppo di nuovi Pdta, compresi quelli per le patologie autoimmuni, la sclerosi laterale amiotrofica (Sla) e la sclerosi multipla".

Tuttavia, prosegue Marchetti, "rimane incerto se tali iniziative saranno gestite autonomamente dall’Ausl di Imola o in collaborazione con Bologna. Questa incertezza – conclude il leghista – solleva interrogativi sull’eventuale riduzione dell’autonomia aziendale di Imola, un aspetto che sarà attentamente monitorato".