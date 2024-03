Percorso con gli studenti sulle disparità di genere

"Guastare la festa del patriarcato" per ribadire che "sulla nostra libertà di scelta e sul nostro corpo non siamo disponibili a fare alcuna concessione o arretramento". Così la commissione Pari opportunità del Comune in una lettera aperta diffusa alla vigilia dell’8 marzo.

"Da oltre un secolo una data di lotta delle donne in tutto il mondo per denunciare la disuguaglianza di condizione rispetto agli uomini e le violenze con cui la cultura patriarcale alimenta il proprio dominio di genere – ricordano dalla commissione –. Per questo e per l’evoluzione del conflitto fra i generi, che oggi registra segnali forti di messa in discussione da parte dei movimenti integralisti confessionali, delle forze politiche reazionarie in Italia e nel mondo dei diritti conquistati, per noi è Lotto Marzo. Una giornata in cui la nostra voce si alza per difendere i diritti conquistati e per mettere in evidenza come, a dispetto di accondiscendenze ipocrite, di false aperture, di celebrazioni formali e rapaci interessi commerciali, la realizzazione della parità fra i generi sia ancora molto lontana".

Tra le istanze avanzate dalla commissione Pari opportunità ci sono pace ("Le guerre sono fonte di prezzi altissimi per le donne, pensiamo agli stupri di massa come arma bellica e non solo") e contrasto ai cambiamenti climatici ("Inaspriscono le disuguaglianze"). Poi c’è il tema della violenza di genere e la lotta agli stereotipi. "Cambiare il modo di pensare, la mentalità, il senso comune che contraddistinguono una cultura richiede il costante intervento sul contesto che alimenta la condizione di disparità fra i generi – mandano a dire dalla commissione –. Rileviamo e denunciamo il verificarsi troppo frequente di azioni di propaganda e di pinkwashing (come si dice oggi) che finiscono per agire come anticorpi del sistema patriarcale".

In questa ottica, le componenti della compagine comunale promuovono domani alle 17 nella sala al civico 14 di viale Cappuccini (ex sede di quartiere) un incontro dal titolo ‘8 marzo, quando tutte le donne del mondo’, presentato come "l’inizio di un percorso" con gli studenti e le studentesse del triennio delle scuole superiori della città.