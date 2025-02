"Percorso definito per la discarica"

"Non ci sono incertezze, il percorso è già definito". La vicesindaca e assessora all’Ambiente, Elisa Spada, replica così ai dubbi avanzati da Fratelli d’Italia in merito alla gestione post mortem della discarica. Il tema del futuro della Tre Monti approderà infatti lunedì in commissionale consiliare. Una seduta, quella, convocata "per fugare tutte le narrazioni favolistiche da parte dell’opposizione", prosegue Spada, e per "chiarire in maniera inequivocabile l’iter dalla fine dei conferimenti fino alla gestione post-mortem, che si inserisce nel procedimento autorizzativo che definisce passaggi e caratteristiche. L’autorizzazione – sottolinea la vicesindaca – ha tutti i pareri degli enti che definiscono cosa, come e quando". In estrema sintesi, "il Comune ha scelto di fare una commissione consiliare dedicata in grande trasparenza – conclude Spada – per consentire a tutti i consiglieri e consigliere, chiaramente a seguire a tutta la nostra comunità, di comprendere bene dal punto di vista fisico e procedurale come si gestisce la discarica dal termine dei conferimenti al post-mortem e quali sono le coperture finanziarie".