’Percorso Memoriae’, doppio appuntamento per ricordare la Shoah

Due appuntamenti per completare il percorso ‘Memoriae’ dedicato al ricordo ed alla memoria nel tragico contesto della Seconda Guerra Mondiale. Domani, a partire dalle 20,30, spazio al laboratorio partecipato per adulti ‘Narrare la Shoah, il punto di vista di Primo Levi (nella foto)’ con il contributo dello storico Marco Orazi. Due giorni più tardi, alle 10, via libera all’incontro pubblico ‘La fuga di Grazia’. Entrambi i momenti di analisi si terranno nella ‘Sala Viola’ della biblioteca comunale di Castel Guelfo al civico 22 di via Gramsci. Iniziative sviluppate in collaborazione con Arci, Cidra ed Anpi. "Sarà per noi un ulteriore momento di riflessione sulle cause che scatenarono una così feroce barbarie – spiega l’assessore alla cultura, Mauro Scheda –. Ma anche di comunanza con le persone che hanno patito questi grandi dolori".