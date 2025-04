"Perderemo metà dei clienti"

C’è Sonia, un ristorante in un borgo, quasi ai confini del mondo. Il pittoresco agglomerato di case si chiama Casetta di Tiara (Nel comune di Palazzuolo sul Senio) ed è lì che ascoltando bene, nella parlata fra il toscano e il romagnolo si può udire ancora qualche parola dell’antico dialetto bizantino. Una meta di pellegrinaggio per amanti della cucina, ma soprattutto per turisti e camminatori nei mesi estivi.

Anche Sonia e Leonardo Giorgi, i titolari, sono preoccupati: "Qui, a partire da Maggio, vengono molti vacanzieri – spiegano –, se decideranno di non venire rischiamo di perdere la metà della nostra clientela". E proseguono: "Siamo rimasti in pochi qui, in quest’angolo di paradiso, la speranza è che tutta quella plastica non ce lo rovini".