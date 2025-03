Perdita nella cabina elettrica, a decine senza acqua e luce

Imola, 20 marzo 2025 – Cala il buio già a metà pomeriggio negli uffici di via Cavour. Dopo un attimo al lavoro ci sono tecnici e vigili del fuoco. La strada resta chiusa, a lungo, mentre i caschi rossi scendono in un tombino sotto terra. A una ventina di civici ’salta’ la luce (tra i quali diversi uffici già chiusi), poco dopo, anche un centinaio di persone si ritrova senza acqua. Un pomeriggio che pare un’odissea.

Il motivo è “una perdita d’acqua sotto i locali della Banca Intesa – spiegano direttamente dal Comune –, che ha interessato i generatori di corrente che alimentano l’intero stabile”, inoltre l’intera via è rimasta “priva di acqua, luce e gas”.

Un’anomalia improvvisa, che ha generato un forte rumore per la centralina andata evidentemente in blocco e grande curiosità da parte dei passanti, ma nessun ferito o danni particolari. Presenti sul posto le forze dell’ordine (carabinieri, caschi rossi, polizia di stato e polizia locale) oltre al sindaco Panieri, che ha seguito da vicino l’evolversi della situazione, parsa subito piuttosto complicata.

Al lavoro anche le squadre di Hera. I dipendenti della multiservizi sono stati costretti a staccare diverse utenze (circa una ventina, per un centinaio di persone) per poter lavorare entro le norme di sicurezza.

Hera eslcude per il momento una perdita proveniente dall’acquedotto, dove non sono stati riscontrati problemi di particolare tipo. Sono state fatte verifiche anche sulla rete fognaria per cercare di trovare l’origine della perdita che avrebbe dato il via al guasto.

Non pochi i disagi per residenti e passanti. Molte vetrine (compresa una gelateria all’angolo) hanno dovuto fare i conti con l’assenza di corrente.

La strada chiusa a lungo, inoltre, ha un po’ congestionato la circolazione dei primi camioncini in arrivo in città per l’allestimento dei mercatini francesi in una giornata resa già complicata dai lavori in prossimità della Bretella.