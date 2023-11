Perdita d’acqua sotto l’A14. Tubazione danneggiata: "Condotta da dismettere"

Un abbondante rigolo d’acqua che corre sotto l’A14, nell’aperta campagna di Castel San Pietro, frutto di una perdita mai riparata. La denuncia arriva da un ex agricoltore castellano ora in pensione, Isauro Avoni, a cui replicherà Hera a stretto giro di posta, annunciando un intervento definitivo e risolutivo entro le prossime settimane. La vicenda, riepiloga Avoni, ha origine dall’alluvione di maggio, con terra e fango che hanno invaso la campagna anche in quell’area sottostante l’A14, a nord della via Emilia. "Quando verso luglio sono andato nei terreni di mia proprietà per riaprire il guado, mi sono ritrovato davanti, a pochi passi dai piloni dell’autostrada, un vero e proprio canale di acqua, chiaramente frutto di una rottura delle tubazioni sottostanti", racconta il cittadino. Avoni a quel punto avvisa Hera, che nello spazio di poche ore giunge sul posto con una propria squadra: "Hanno preso visione della problematica, cinto l’area con nastro bianco e rosso e annunciato l’intervento nei giorni seguenti". E’ sul finire dell’estate, però, che l’agricoltore fa un’inaspettata scoperta: "Un amico cacciatore che si trovava nei miei terreni mi avvisa di una perdita d’acqua, lo raggiungo e scopro che il nastro rosso e bianco è sepolto dalle sterpaglie, e che nessuno nel corso dei mesi è ancora intervenuto. Sono sorpreso – commenta –, negli anni ho fatto diversi impianti di irrigazione, e posso affermare con certezza che si tratta di una perdita di 12-15 litri al secondo, un fiume di acqua da almeno 400 quintali che vanno sprecati ogni giorno".

A Isauro Avoni risponde Hera, che afferma però di aver "ricevuto la segnalazione sulla perdita in oggetto alla fine dello scorso mese di agosto. La perdita – fanno sapere dalla spa bolognese –, si trova su un terreno impervio, inserito all’interno del tratto di rete interessato dall’ampliamento dell’autostrada A14 e che dovrà essere dismesso perché interferisce con i lavori". Aggiunge, Hera, che "la perdita non comporta disservizi agli utenti né ha impatto sulla viabilità, ed è stata registrata e inserita nel calendario di interventi stilato secondo la logica di priorità. A valle di una valutazione tecnica e delle difficoltà a organizzare un intervento di riparazione, si è optato per anticipare la dismissione definitiva del tratto. Il lavoro è programmato nelle prossime settimane".

Claudio Bolognesi