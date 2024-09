Imola, perdita d’olio: tratto di via dei Colli e via Ascari chiuso per ore

Imola (Bologna), 30 settembre 2024 – Maxi perdita d’olio da un mezzo pesante. Un tratto di via dei Colli - via Ascari lungo quasi un chilometro è stato chiuso dal primo pomeriggio e i lavori proseguiranno nel corso della serata. È successo poco dopo le 13.30, a causa di una perdita da una macchina perforatrice trasportata da un mezzo pesante e poi probabilmente diffusa dal passaggio di altri veicoli: lungo circa 800 metri il tratto l’asfalto interessato. La chiusura, scattata alle 13.47, ha riguardato la parte di via dei Colli compresa tra piazzale Vittorina Sambri e via Goccianello.

Sul posto è intervenuta la polizia locale del Nuovo circondario imolese, mentre i complessi e lunghi lavori di pulizia sono stati svolti da Cims-Area Sicura. Le operazioni di pulizia per rendere la strada nuovamente sicura e transitabile si sono protratte molto a lungo e si sono concluse durante la notte.