Perdite d’acqua in via Vaini. Marchetti (Lega) protesta:: "È ora di fermare lo spreco"

Da cinque mesi una perdita d’acqua in via Vaini, nel cuore della città, continua a disperdere risorse senza che sia stata trovata una soluzione. Nonostante le segnalazioni dei residenti e un sopralluogo effettuato da Hera, il problema resta irrisolto, suscitando crescenti malumori.

A sollevare la questione è il consigliere comunale della Lega, Daniele Marchetti. "Mi pare paradossale che in un’epoca in cui, giustamente, si conducono battaglie per la tutela dell’ambiente e delle risorse idriche, si debba assistere ad un simile spreco, in pieno centro cittadino, di un bene prezioso come l’acqua", protesta l’esponente del Carroccio.

Il problema non riguarda solo il disservizio, ma anche il segnale che una simile situazione trasmette ai cittadini, chiamati ogni giorno a comportamenti virtuosi per ridurre consumi e sprechi. "Non ho mai preteso che il giorno dopo la segnalazione fosse già tutto sistemato, né entro una settimana. Ma – prosegue Marchetti – che a distanza di cinque mesi nulla sia cambiato è francamente eccessivo". Da qui l’appello a un intervento più incisivo.

Secondo il consigliere comunale di opposizione le istituzioni locali non possono limitarsi a registrare la criticità, ma devono farsi parte attiva nel sollecitare Hera a intervenire con urgenza. "Ricordo che Hera non è un soggetto totalmente esterno al Comune, trattandosi di una multiutility partecipata anche dal pubblico. Per questo – conclude Marchetti – è doveroso che l’amministrazione intervenga per garantire la risoluzione di questa problematica".

Il caso di via Vaini diventa così un simbolo di una questione più ampia: l’efficienza della gestione delle risorse idriche e la capacità delle istituzioni di rispondere con tempestività alle esigenze dei cittadini. Un tema che, con la prospettiva di estati sempre più calde e siccitose, assume un rilievo crescente anche a livello locale.