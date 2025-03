"Pericolo buche per moto e bici"

"Ci sono strade brutte e pericolose, specialmente per chi si muove in bicicletta o, ancora peggio, per chi gira in moto. All’ultimo si fa fatica a vedere le buche e frenare, anche se si percorre il tratto a una velocità moderata". Alessandro Pirazzoli si unisce al coro dei cittadini scontenti per la manutenzione stradale, segnalando preoccupazione per chi utilizza i mezzi a due ruote. "Sicuramente è bruttissima la Montanara, ma anche il Lume, quella che da Bubano viene in direzione Imola. Ci sono delle buche abbastanza profonde. La manutenzione è sempre più scadente, forse i comuni hanno meno possibilità, ma è un punto da battere" segnala il nostro lettore.