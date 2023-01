"Periodo difficile Ora speriamo nelle svendite"

di Claudia Eleonora Traversa

È ormai conto alla rovescia per i saldi invernali che a Imola, come in tutto il territorio regionale, partiranno nella giornata del 5 gennaio. Una nuova stagione di svendite tra le incertezze e le speranze dei commercianti.

E così, a poche ore dall’inizio dei saldi, i negozianti imolesi sperano in una ’pronta risposta’ dei clienti dopo le annate rese complesse dalle restrizioni dovute al Covid.

L’obiettivo ’minimo’ è quello di raggiungere i risultati dello scorso inverno senza particolari aspettative perché – e i commercianti lo sanno bene – il periodo, a causa di inflazione e costi dell’energia, è davvero duro per tutti.

"Mi aspetto un trend di vendite più o meno ai livelli dell’anno scorso – spiega Alessandro Villa, titolare del negozio Vanilla sito in Via Emilia 260262 –. Non è certamente stata una stagione tra le più esaltanti. Sicuramente è finita meglio di come è iniziata. Insomma, le aspettative non sono altissime, ma neppure così basse".

Concorde anche Emanuela Mellina, titolare del negozio Vanity Me in via Appia 48. "Rispetto all’anno scorso poteva andare meglio – conferma la commerciante –. A causa del caldo anomalo, che si è protratto fino ad ottobre, la stagione è partita in ritardo. Anche per quanto riguarda le vendite durante il periodo natalizio non posso lamentarmi, ma l’anno scorso andò ancora meglio. C’è stata soprattutto una corsa agli acquisti a ridosso del Capodanno. Infatti, ho lavorato bene fino al tardo pomeriggio del 31 dicembre".

Speranzosa in vista dei saldi è Valentina Colli, titolare del negozio Madera in via Emilia 193. "Gli ultimi mesi sono stati difficili – ci tiene a sottolineare –. A parte una ripresa a dicembre per gli acquisti di Natale, non paragonabile comunque a quella dello scorso anno, sono state settimane piuttosto ’in salita’. Gli acquisti per i regali si sono concentrati maggiormente nell’ultima settimana. Confido nei saldi, spero che la gente sfrutti questa occasione per acquistare di più. In base a quante persone sono rimaste in città per le festività, l’affluenza potrebbe esserci fin da subito oppure slittare alla settimana seguente".

A sperare in un incremento delle vendite durante i saldi è anche Barbara Gentilini, titolare del negozio Liberty 1925 di via Emilia 182.

"E’stato un anno particolare, di previsioni non mi sento di farne – osserva –. Del resto, per noi commercianti non vi sono certezze. Confidiamo nei saldi, sperando possano incentivare la clientela ad acquistare di più". Decisamente ottimista, invece, Elisabetta Sangiorgi, titolare del negozio Angels sito in via Daniele Manin 12.

"Io non posso lamentarmi, ai saldi sto arrivando contenta in quanto è stato un anno di ripresa – precisa la negoziante –. Grazie alla risonanza dei social ho anche ampliato la clientela che adesso arriva anche da fuori Imola. Sono, inoltre, titolare del negozio Street One and Cecil, punto vendita monomarca che si trova a Faenza. Devo dire che, rispetto ad Imola, la città ravennate è più vissuta. C’è più gente in giro, complice anche la lontananza dal centro commerciale. Per quanto riguarda i saldi io mi aspetto un trend tranquillo. La mia clientela farà il suo solito giro. Non ho grandi aspettative".

Insomma, la speranza non manca e già il prossimo weekend, quando ormai buona parte delle famiglie sarà rincasata in vista della ripresa delle scuole, potrebbe fornire una prima indicazione ai commercianti.