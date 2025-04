Perseguita la ex, 35enne nei guai. Continue lettere dalla prigione e visite anche sul posto di lavoro

Per il suo attaccamento oltre il limite del tossico era finito dietro le sbarre. E anche da lì, a lungo, ha provato a contattare la compagna tramite lettere e anche con l’aiuto di altre persone. Nemmeno il carcere però lo ha indotto a rassegnarsi, tanto che, una volta tornato in libertà ha subito ricominciato a perseguitare la donna, anche sul luogo di lavoro a Bologna. E per lui, sono scattate nuovamente le manette ad opera della polizia imolese.

E’ tornato nei guai alla velocità della luce un pakistano di 35 anni finito dietro le sbarre a ottobre 2023 per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Una misura cautelare applicata proprio per evitare la reiterazione del reato, evidentemente non sufficiente.

Sì, perché il trentacinquenne, poco dopo aver lasciato il penitenziario della Dozza lo scorso tre marzo, ha ricominciato a seguire la donna, arrivando a farlo anche sul luogo di lavoro. Dalla raccolta delle testimonianze da parte della polizia è inoltre venuto alla luce che l’uomo aveva provato più volte a contattarla anche dal carcere tramite alcune lettere e chiedendo ad altre persone di fare da tramite. Ma la revoca della misura cautelare del 3 marzo e il successi divieto d’avvicinamento alla persona offesa non sono bastati a farlo desistere.

Pertanto, dopo le denunce della ragazza, è arrivato direttamente un nuovo ordine di carcerazione da parte della prima sezione penale del Tribunale di Bologna. A eseguirla sono stati gli uomini agli ordini del dirigente del commissariato imolese, Luciano di Prisco, che nel mentre hanno sequestrato anche un telefono cellulare che l’uomo teneva con sé. Smartphone che, secondo, la polizia sarebbe stato utilizzato proprio per cercare l’ex compagna.

