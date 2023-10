Perseguita la figliastra 47enne finisce in carcere

Appostamenti sotto casa e davanti alla scuola. Ha vissuto settimane di paura la mamma di un bimbo di cinque anni, residente in un comune del circondario, finita nel mirino del patrigno che non si rassegnava al fatto di non vedere il nipotino.

L’uomo, 47 anni, già ai domiciliari per il reato di omicidio stradale, è stato arrestato l’altro giorno dagli agenti del commissariato con l’accusa di atti persecutori in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare disposta dalla magistratura.

Il capitolo finale di una vicenda iniziata tempo fa quando la sua ex compagna ha deciso di porre fine al rapporto. Il 47enne, per mesi, ha però continuato ad essere in buoni rapporti con la figliastra, divenuta nel frattempo madre di un bimbo. Un bimbo a cui si è profondamente affezionato lo stesso 47enne. Nonostante i domiciliari, l’uomo aveva infatti ottenuto dal giudice la possibilità di recarsi al lavoro e di frequentare il piccolo.

La situazione ha preso però un’altra piega quando l’uomo ha iniziato a parlare male della ex compagna davanti alla figlia e allo stesso nipotino. Ingiurie e offese che hanno spinto la donna a troncare i rapporti.

Una scelta che il 47enne non ha ovviamente accettato dando il via a una lunga serie di comportamenti che hanno spinto la ragazza, classe 1997, a chiedere aiuto alle forze dell’ordine.

E così, valutata la situazione, il giudice ha optato per l’aggravamento della misura cautelare.

Quella della violenza sulle donne resta purtroppo un fenomeno in crescita anche nel circondario. Nei primi dieci mesi dello scorso anno, gli accessi al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Scaletta sono stati 126 contro i 122 dell’intero 2021. Sono invece 74 le donne arrivate da gennaio a ottobre 2022 al consultorio familiare, 27 delle quali proseguono un percorso iniziato già l’anno precedente. Dati analoghi, ma che inquadrano un altro pezzo del mosaico, quelli raccolti da Trama di Terre: 73 accessi, di cui 40 nuovi, nei primi dieci mesi del 2022. La fascia anagrafica più rappresentata è quella tra i 30 e 39 anni. E in 29 casi si tratta di donne con figli. Gli aguzzini? Prima di tutto i mariti, poi nell’ordine fidanzati, conviventi e padri. Solo dopo arrivano gli sconosciuti.