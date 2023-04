Perseguitata dall’ex compagno Dopo l’amore l’incubo stalking

Era partito corteggiandola in maniera ossessiva, importunandola sul luogo di lavoro dove si presentava all’improvviso regalandole scatole di cioccolatini. Poi, dopo i tanti rifiuti della donna, ha iniziato a perseguitarla con continue telefonate, messaggi e appostamenti sotto casa. Un atteggiamento oppressivo che ha suscitato nella donna, quarantenne commessa in un supermercato della zona, paura e terrore.

Come spesso avviene, anche in questo caso gli atti persecutori ai danni della vittima vengono messi in pratica dall’ex compagno. L’uomo, un consulente finanziario sessantenne, aveva iniziato una relazione con la donna nel 2011, poi terminata circa tre anni fa. Una fine che l’uomo, però, non ha mai accettato, a tal punto da iniziare a mettere in atto atteggiamenti ossessivi nei confronti dell’ex compagna. Dopo i primi tentativi andati a vuoto di riconquistare la donna con corteggiamenti molesti e apparizioni improvvise sul luogo di lavoro, il sessantenne ha iniziato a perseguitare la donna in maniera sempre più pesante. Nello specifico, stalkerizzava la vittima con numerose telefonate, messaggi, pedinamenti fin sotto casa, nel supermercato dove la donna lavorava, nonché in momenti di svago. In quest’ultimo caso, l’uomo una volta si è presentato in uno stand gastronomico di un’organizzazione sindacale in cui la vittima prestava servizio come volontaria.

Sempre più spaventata dal comportamento ossessivo dell’ex compagno, la quarantunenne si è rivolta ai carabinieri che, al termine di tutti gli accertamenti del caso, hanno notificato all’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

