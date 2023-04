Pescatore cade nel fiume a Castel del Rio: interviene l’elisoccorso

Castel del Rio (Imola), 1 aprile 2023 – Paura all’ombra degli Alidosi. Il pomeriggio di pesca prende una piega drammatica quando un pensionato cade tra i sassi del fiume Santerno.

Accade intorno alle 13 a Castel del Rio: sul posto si precipitano diverse squadre dei vigili del fuoco da Imola e Fontanelice.

Nella fase di soccorso intervengono anche carabinieri e 118 che trasportano con l’elicottero il pescatore di 76 anni (residente a San Giovanni in Persiceto) all’ospedale Maggiore di Bologna per le successive cure.

Il pensionato, da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica della caduta, non si esclude l’ipotesi di un malore.