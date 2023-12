"Pesce, drink e tradizione". Ecco il Fiskebar Linea 22

"Abbiamo pensato che a Imola mancava una proposta gastronomica dedicata al pesce". Ispirazione nordica, cucina moderna ma nel rispetto della tradizione. C’è una novità in città. Ha aperto da poco vicino ai campi da rugby Zanelli-Tassinari (via Papa Onorio II 34) il Fiskebar Linea 22. I gestori sono due nomi notissimi in città. I due soci sono infatti Matteo Coralli – titolare della pasticceria Dulcis – e Raffaele De Martino, che aveva in gestione la gastronomia Gusto Rama a Imola.

"Abbiamo pensato che a Imola mancasse un ristorante, una cultura del pesce e quindi abbiamo deciso di intraprendere questa strada – spiega lo chef Raffaele De Martino –. Per noi è importante anche l’ambiente, la luce, la location nel verde". Grande attenzione sarà data ai prodotti. "Saranno prettamente locali, i pescatori del mare nostrum – spiega –, provenienti dai maggiori mercati di pesce della zona, da Cesenatico a Chioggia, e produttori artigiani del territorio". Il nome ’Fiskebar’ ricorda il nord, la Scandinavia. A parte il design moderno del ristorante, il legame è sostanzialmente filosofico: "Il nome nordico deriva dal fatto che nel Nord Europa – spiega De Martino – è usuale avere dei locali che propongono pesce ma che facciano anche bar. Vogliamo un locale informale, ma accogliente e in primavera avere una fascia oraria dedicata agli aperitivi, all’aperto, magari con tapas di pesce". Il locale rimarrà chiuso il lunedì e il martedì, da mercoledì a venerdì sarà aperto solo a cena, mentre sabato e domenica anche a pranzo.