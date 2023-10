Pestaggio, furto e armi. Tre ragazzi nei guai

Pestato con il calcio di una pistola ad aria compressa davanti al bar. Si è conclusa con un intervento della polizia, una raffica di denunce e un sequestro di numerose armi (per lo più da taglio e repliche da softair) una rissa ad alto tasso alcolico scoppiata nel fine settimana, a tarda notte. Nei guai sono finiti due ragazzi di 19 anni e uno di 21, denunciati per furto aggravato, due di loro anche per porto d’armi e uno per lesioni e minacce. Tutti anche sazionati per ubriachezza. Il ferito – dieci giorni di prognosi – è un 33enne che conosceva gli aggressori.

Ancora da chiarire i contorni della vicenda, che potrebbe essere partita per un semplice diverbio. Tutto nasce da una sera fra amici in un bar ai margini del centro cittadino, passata a bere. A un certo punto il gruppo si sposta al parco dell’Osservanza e poi torna al bar, restando oltre l’orario di chiusura. L’alcol – secondo il racconto dell’uomo ferito – è la costante. È qui, davanti al bar, abbassate le saracinesche, che si scatena il finimondo. Il 33enne torna dopo essersi assentato – ha raccontato di essere andato a far benzina - e trova gli amici nei tavolini all’esterno del bar chiuso. È a questo punto che – riferisce – viene improvvisamente aggredito da uno degli amici, un 19enne, che lo colpisce ripetutamente al viso con il calcio di una pistola ad aria compressa che gli fa anche cadere gli occhiali. Gli lancia anche un bicchiere di vetro. Il 33enne cerca di ripararsi dietro un tavolino ma alla fine viene lasciato insanguinato e ferito davanti al bar. Una dipendente del bar, che aveva appena chiuso, torna a soccorrerlo. Chiama l’ambulanza – che porta il ferito in ospedale – e interviene anche una volante della polizia. Gli agenti trovano sotto uno sgabello il carrello di una pistola ad aria compressa. E poi trovano bottiglie rotte di superalcolici che erano state rubate dal bar mentre era aperto (danneggiando il banco frigo): rum, gin, tre bottiglie di vodka e pure una di tabasco.

In un vicolo vicino vengono trovati i tre ragazzi. Un 19enne ha in tasca ha un coltello a serramanico, un altro 19enne ha una pistola ad aria compressa senza carrello. Vengono tutti portati in commissariato. Il più agitato è il ragazzo della pistola, riconosciuto come l’aggressore, che minaccia di morte un poliziotto a cui dice: "Ti ritrovano morto nel Santerno".

Scatta anche la perquisizione in casa dei tre. Nulla di rilevante in casa del 21enne, mentre il 19enne trovato con il coltello – che ha precedenti di polizia per discriminazione razziale – ha due fucili (repliche da softair) uno a molla e uno elettrico, tre coltelli, 4 baionette, una falce in ferro, due caricatori. Peraltro alcune armi recano anche scritte che inneggiano a fascismo e alle SS naziste. A casa del 19enne che aveva la pistola – che ha precedenti di polizia per truffa e rapina – viene invece trovato mezzo grammo di hashish. è lui a ricevere il maggior carico di denunce per furto aggravato, minacce, lesioni, porto d’armi. L’altro 19enne viene denunciato per porto d’armi (un coltello a serramanico) e furto aggravato. Il 21enne solo per il furto aggravato.