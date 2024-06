"Petizione firmata da oltre 600 persone"

Sono già oltre 600 le firme raccolte in pochi giorni, tra Chiusura e San Prospero, per dire ‘no’ al progetto di potenziamento della linea ferroviaria fra Bologna e Castel Bolognese vicino all’autostrada.

"Sospendere l’iter di approvazione dell’opera, al fine di riesaminare i progetti di realizzazione, favorendo quello in affiancamento alla linea esistente", è l’istanza ribadita ieri da Alessandra Cecchetelli, Armando Martignani e Giuseppe Franceschelli (nella foto), promotori e garanti della raccolta firme.

Nella petizione, indirizzata a Rfi, alla Regione, alla Città metropolitana e al Comune, si punta infatti il dito contro le "gravi ripercussioni che quelle ipotesi producono sulle abitazioni, sulle attività, sull’agricoltura e sul contesto sociale delle frazioni interessate".

La raccolta firme è iniziata venerdì scorso e andrà avanti nei prossimi giorni. "Ci sentiamo di definirla un’opera di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza – spiegano i referenti della petizione – perché sono molte le persone, primi fra tutti i residenti, a non sapere neanche dell’esistenza di questo progetto, o a non conoscerne i particolari, o a non avere la possibilità di partecipare in maniera attiva al dibattito pubblico online".

Plaude alla mobilitazione la civica Carmen Cappello: "L’impatto ambientale e acustico del progetto scelto da Rfi è devastante. I cittadini rischiano sia nuovi espropri, dopo quelli della quarta corsia dell’A14, sia di trovarsi i piloni di una ferrovia sopraelevata accanto alla propria casa".