Piace il Baccanale-bis Ascom e Confesercenti: "Vetrina primaverile per tutta la città"

di Claudia Eleonora Traversa

L’anteprima del Baccanale 2023 in programma dal 26 al 28 maggio entusiasma e appassiona anche le associazioni di categoria che vedono in questo evento una buona occasione per mettere in vista la città.

"Sarà un evento per rimembrare e anticipare il Baccanale d’autunno", sottolinea il presidente dell’Arialco Imola, Raffaele Benni, il quale aggiunge: "Questa anteprima è nata anche grazie alle nostre sollecitazioni. È un ottimo segnale il fatto che alla riunione generale convocata dal Comune abbiano partecipato in molti ristoratori. Inizialmente avevamo pensato ad un evento della durata di una settimana subito dopo la Pasqua. Successivamente abbiamo rivalutato l’idea, in quanto non volevamo assolutamente rischiare di sminuire il Baccanale vero e proprio. Sarà un evento per anticipare, pregustare e rimembrare il tradizionale evento d’autunno. Il tema è stato condiviso all’unanimità da tutti i ristoratori del circondario i quali faranno del loro meglio come ogni anno per stilare menù d’eccellenza per l’occasione. Il tema è molto versatile e lascia dunque ampia libertà all’ispirazione. L’importante è che l’evento non vada a sovrapporsi con altre iniziative. L’obiettivo è tenere vivo il Baccanale durante l’anno con rimandi, ricordi e sollecitazioni".

Molto entusiasta anche il presidente di Ascom Imola, Danilo Galassi: "Credo sia un’iniziativa molto bella. Reputo, inoltre, interessante per tutti la volontà dei ristoratori di voler mettere in evidenza le primizie del nostro territorio durante la stagione primaverile. Gli agricoltori del circondario curano meticolosamente le loro coltivazioni. Abbiamo bisogno di mettere in vista la nostra città, sfruttando i prodotti locali e facendoli conoscere. Ritengo corretto e opportuno rendere visibile sia la ristorazione stellata sia quella piccola. L’immagine mondiale dei nostri servizi va messa in mostra anche a costo di fare qualche sacrificio. Ringrazio il Comune e il professor Montanari che hanno reso possibile questa iniziativa".

Anche Sabina Quarantini, presidente della Confesercenti di Imola, appoggia con decisione e entusiasmo questa nuova iniziativa: "A mio avviso è un’ottima idea, se vista nell’ottica di trampolino di lancio per il Baccanale ufficiale e per suscitare curiosità. Un evento primaverile in città darà l’occasione ai nostri ristoratori di creare piatti che magari potranno diventare anche cibo da passeggio. Sarà un evento vantaggioso anche per gli altri commercianti, che potranno quindi optare per delle aperture straordinarie. Il tema di quest’anno, inoltre, essendo molto versatile sarà in grado di coinvolgere anche altre attività e negozi che potranno così sbizzarrirsi nell’allestimento di vetrine espositive che riprendano questa tematica".