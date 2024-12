Piano contro le barriere: "Paese più accessibile"

E’ pronto a entrare nel vivo il percorso per la realizzazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. E questa sera alle 20.30, nella sala comunale Martelli di Toscanella in Piazza Libertà, si terrà un incontro pubblico per illustrare le modalità di lavoro ed i risultati preliminari ottenuti. Il Peba nasce dalla volontà di rafforzare e qualificare le condizioni di accessibilità degli edifici e dei luoghi urbani ed extraurbani a vantaggio di quanti li abitano e li utilizzano senza distinzione di genere, età, stato di salute, cultura, etnia, ceto e classe d’appartenenza. La finalità, infatti, è quella di perseguire un sistema urbano integrato nella sua globalità rendendo l’accessibilità un criterio fondante e strutturato della pianificazione e della progettazione. La prima esigenza, quindi, è quella di sanare gradualmente le situazioni pregresse. L’amministrazione guidata dal sindaco Luca Albertazzi ha intercettato un finanziamento regionale di 36mila euro, proveniente dal Fondo nazionale per l’inclusione delle persone con disabilità poi integrato con risorse comunali, e ha dato il via ad uno studio di progettazione ad hoc finalizzato a favorire la massima accessibilità degli spazi e luoghi pubblici, compresi quelli privati ad uso pubblico con relative pertinenze. Prima una fase conoscitiva, fatta di partecipazione e coinvolgimento della comunità a tutti i livelli con l’ausilio di un questionario compilato in forma anonima per individuare i bisogni della cittadinanza, poi la costruzione di contenuti e azioni in sinergia con la rete territoriale. "L’incontro ha lo scopo di documentare il percorso fatto fino ad ora – spiega il primo cittadino dozzese Albertazzi –. Approfondiremo i risultati emersi dai questionari inviati da tanti cittadini e le rilevazioni effettuate dai tecnici sulle aree urbane e sugli edifici pubblici e privati del territorio. Dati già incrociati con le informazioni statistiche sulle tipologie di fragilità della popolazione in relazione alla zona di residenza". Non solo. "Da qui ci orienteremo sulle priorità dei passaggi futuri con una logica di coinvolgimento attivo e partecipato sul tema dell’eliminazione delle barriere architettoniche – conclude –. Vogliamo mettere al centro della riflessione e dell’azione politica, in modalità mirata e strutturale, l’autonomia della persona". È prevista la diretta streaming della serata sul canale YouTube del comune di Dozza.