Piano da 140mila euro. Case più accessibili per anziani e disabili. Ecco i fondi ai privati

Rimozione di gradini, installazione di ascensori e montascale, adeguamento di servizi igienici e allargamento di porte. In poche parole, case più accessibili per chi ha difficoltà a muoversi. Con l’obiettivo di supportare economicamente gli interventi edilizi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno di condomini e appartamenti privati, la Giunta regionale ha dato via libera al riparto e all’assegnazione ai Comuni dell’Emilia-Romagna di un plafond finanziario che sfiora i 5,4 milioni di euro.

Di questi, oltre 48mila euro sono destinati a Imola (22 interventi finanziabili), mentre altri 90mila euro vanno al resto del circondario. Così suddivisi: Borgo Tossignano 2.545 euro (2 domande di intervento accolte); Casalfiumanese 565 euro (1); Castel del Rio 781 euro (1); Castel Guelfo 6.092 euro (5); Castel San Pietro 37.240 euro (17); Dozza 6.172 euro (4); Fontanelice 2.141 euro (2); Medicina 29.463 euro (11); Mordano 5.102 euro (3).

Si tratta di risorse provenienti dallo specifico Fondo nazionale e assegnate alla Regione per finanziare gli interventi ammissibili inseriti nelle graduatorie 2023 dei Comuni beneficiari, 319 in tutto da Piacenza a Rimini, la quasi totalità di quelli dell’Emilia-Romagna. Saranno poi le singole amministrazioni locali ad erogare ai privati le risorse.

"È un provvedimento ormai molto consolidato per i Comuni anche se con qualche buco nella programmazione da parte dello Stato – spiega Michele Zanelli, assessore all’Urbanistica e all’Edilizia pubblica-privata –. Si tratta di fondi erogati ogni anno per abbattere le barriere architettoniche negli edifici realizzati prima della legge del 1989. Entro il 1° marzo si raccolgono le richieste dei privati, e alla fine i Comuni determinano una graduatoria e la inviano alla Regione che, sulla base delle disponibilità economiche, assegna le risorse".

Difficile disegnare una mappa delle zone della città nelle quali è maggiore il numero degli interventi da compiere per abbattere le barriere architettoniche. "Buona parte della Pedagna o dei punti di più recente costruzione sono a posto, ma tutto ciò risale a prima della fine degli anni Ottanta non lo è – osserva Zanelli –. In questo senso, credo che bisognerebbe partire da un concetto allargato di accessibilità visto non solo come possibilità di accesso da parte di anziani o disabili, ma come qualificazione dello spazio affinché consenta l’utilizzo della città da parte di tutti".

Con le risorse a disposizione quest’anno potranno godere del contributo 67 domande presentate alle amministrazioni locali del circondario entro il 1° marzo scorso, con precedenza alle situazioni più gravi, cioè persone con invalidità al 100% e gravi problemi di deambulazione.

"Siamo a fianco dei cittadini con disabilità o con gravi limitazioni funzionali nella ricerca delle migliori condizioni di autonomia e nella lotta quotidiana contro le barriere architettoniche – sottolinea Barbara Lori, assessora regionale alla Programmazione territoriale, edilizia e politiche abitative –. Quella contro le barriere architettoniche è una battaglia giusta e doverosa, una battaglia di civiltà, che da anni vede impegnata in prima linea la nostra Regione".