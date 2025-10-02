Piano da 140mila euro. Scuole e uffici pubblici, addio acqua in bottiglia. L’idea dei dieci Comuni

Niente più bottigliette usa e getta nei corridoi delle scuole e negli uffici pubblici: il Circondario punta a sostituirle con erogatori di acqua pubblica, accessibili e gratuiti. È questo il cuore di ‘Sorgenti di comunità’, il progetto approvato dalla Giunta dell’ente di via Boccaccio e candidato al bando Atersir 2025 per la prevenzione e riduzione dei rifiuti. Un piano che guarda alla sostenibilità e che, se finanziato, metterà a disposizione 46 erogatori d’acqua distribuiti tra scuole e sedi comunali, raggiungendo circa 4.700 studenti e 400 dipendenti degli uffici.

Il costo complessivo dell’operazione è di 136.664 euro, di cui 129.331 finanziati da Atersir e 7.300 euro di cofinanziamento locale già previsti nel bilancio 2026. La durata degli impianti sarà di almeno cinque anni, con una riduzione stimata di centinaia di migliaia di bottigliette di plastica all’anno.

Il progetto si articola in varie linee di intervento: installazione di 33 erogatori in 26 scuole tra materie, elementari, medie e superiori più altri 13 in 12 sedi pubbliche; organizzazione di anche 12 incontri per un totale di 24 ore, rivolti al personale scolastico e comunale, per il corretto utilizzo e la manutenzione. Infine, spazio anche a laboratori per gli studenti, brochure informative, video promozionale e attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

Gli erogatori toccheranno l’intero territorio dei dieci Comuni del Circondario. A Imola ne beneficeranno le scuole Carducci, Marconi, Casadio, Pelloni Tabanelli, Rubri, Cappuccini, Bianca Bizzi e Ponticelli, oltre a sedi pubbliche come il palazzo comunale, il museo San Domenico, la biblioteca, i Servizi demografici, la Polizia locale e la futura sede del Circondario all’Osservanza.

A Castel San Pietro Terme saranno coinvolte le scuole Albertazzi, Don Milani (Osteria Grande), Rodari, Ercolani, Grandi e Pizzigotti. A Mordano le scuole Don Commissari e Aldo Moro, oltre al Municipio. A Dozza la scuola materna Toschi-Cerchiari, il Municipio e la delegazione di Toscanella. A Fontanelice le scuole Mengoni e San Bartolomeo, mentre a Casalfiumanese la scuola dell’infanzia Villa Manusardi. Un erogatore è previsto anche nel municipio di Borgo Tossignano.

La relazione di accompagnamento al progetto sottolinea che se anche solo metà degli studenti e dipendenti coinvolti utilizzasse regolarmente gli impianti per 200 giorni l’anno, si avrebbe un risparmio imponente in termini di plastica monouso. Un cambiamento che porterebbe vantaggi non solo ambientali, ma anche economici per famiglie e pubbliche amministrazioni.

Il progetto si inserisce nel solco delle iniziative già avviate sul territorio in linea con la strategia regionale #PlasticfreER. Tra queste, la distribuzione di borracce agli studenti di Mordano e Castel San Pietro tra il 2019 e il 2021, la campagna ‘RiusiAMO’ a Imola e le giornate di volontariato ambientale ‘Tutti a raccolta’ nei comuni del circondario.

La domanda è stata presentata nei termini del bando Atersir. Gli esiti saranno comunicati entro 30 giorni se le richieste pervenute saranno meno di 50, o entro 60 giorni se superiori. L’avvio operativo degli interventi è atteso nel 2026, con l’inserimento del cofinanziamento nel bilancio.