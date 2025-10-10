Il piano per il fiume Santerno, sono 450 gli alberi abbattuti: “Nuovo verde e più sicurezza”

Imola, 10 ottobre 2025 – Un’operazione che “migliora significativamente la sicurezza idraulica” in città, “senza aumenti del rischio a monte e a valle” di Imola, ed è destinata a essere accompagnata in futuro da “interventi a scala di bacino quali casse di espansione”. La Giunta ha presentato ieri sera, nella sala Bcc Città e Cultura, il progetto per il fiume Santerno post-alluvione.

I lavori sono in corso ormai da tempo tra le proteste per l’abbattimento degli alberi e quelle per il trasferimento della terra di risulta nell’area verde Teresa Gullace, nel quartiere Campanella. Il punto di partenza sono le ondate di maltempo di maggio e novembre 2023, che hanno portato allagamenti proprio nelle zone Campanella e Colombarina, nella piscina comunale e soprattutto nel paddock dell’Autodromo, dove è a buon punto il rifacimento del muro di protezione.

Gli effetti di quelle alluvioni? Un “aumento dell’instabilità delle sponde”, con “innalzamento progressivo delle golene”, “otturazione degli scarichi fognari” e “pericolo di sormonto in corrispondenza dei ponti”, è il report del Comune. Da qui l’avvio di un lavoro di rilievo topografico e modellazione idraulica bidimensionale, da cui sono nate tre possibili ipotesi progettuali.

La scelta è ricaduta su quella che prevede il risezionamento dell’alveo e delle golene tra il ponte di viale Dante e gli orti comunali, perché comporta secondo la Giunta “il minore impatto sul parco fluviale e sugli abbattimenti” e consente una significativa “riduzione dell’altezza dell’acqua durante le piene”.

Le opere previste comprendono la pulizia e il risezionamento dell’alveo, l’allargamento e l’abbassamento delle golene, il rifacimento degli scarichi fognari con valvole di non ritorno, la costruzione di scogliere nei punti a maggiore erosione e la riqualificazione del parco lungofiume con nuove piantumazioni, percorsi ciclopedonali e aree verdi rinnovate.

Il piano muove numeri consistenti: 196.650 metri cubi di scavo complessivi. La compensazione ambientale prevede la piantumazione di 459 nuovi alberi e 55 arbusti (totale 514), a fronte di 448 abbattimenti necessari per le opere.

Sul piano idraulico i tecnici evidenziano risultati incoraggianti: l’intervento “riduce i tiranti idraulici con conseguente diminuzione delle aree allagabili” e “abbassa le velocità della corrente, limitando le erosioni spondali”. Tuttavia, viene chiarito che “per tempi di ritorno superiori ai 100 anni possono ancora manifestarsi limitati allagamenti”, motivo per cui saranno necessari anche interventi di scala più ampia.

Un altro tassello fondamentale riguarda la rete fognaria: sono previste valvole clapet nei punti più critici per bloccare i reflussi durante le piene. Il Comune parla di “mappatura delle reti in cui si verifica un’ingressione” e di un piano di priorità per l’adeguamento delle condotte.

La relazione tecnica specifica che il modello idraulico 2D è stato esteso per cinque chilometri a monte e dieci a valle del tratto di intervento, in modo da verificare le variazioni di corrente lungo tutto il corso del fiume. “I due idrogrammi non si discostano in maniera significativa”, osservano i tecnici, segnalando che le opere non generano effetti negativi sulle aree a valle.

Accanto agli interventi ingegneristici, l’amministrazione punta anche su un approccio naturalistico, con la rinaturalizzazione delle sponde e la ricostruzione del parco fluviale. Sono previsti incontri pubblici, monitoraggi costanti e misure di compensazione verde per garantire la sostenibilità del progetto.

Il Comune di Imola chiede collaborazione a Regione e Governo per reperire le risorse necessarie a interventi su scala di bacino.