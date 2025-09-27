Piano per superare le barriere, ok della Giunta

Via libera della Giunta al Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, un documento strategico che punta a garantire l’accessibilità e la piena fruizione degli spazi urbani e degli edifici pubblici a tutte le persone, senza distinzioni. Non solo un adempimento burocratico, ma uno strumento concreto di pianificazione che fotografa lo stato attuale, individua le criticità e definisce le priorità di intervento per i prossimi anni.

Il Piano, redatto dallo studio dell’architetto Stefano Maurizio, è stato realizzato grazie a un contributo regionale di 36mila ottenuto con il bando 2023 e cofinanziato dal Comune. Alla sua stesura hanno lavorato un gruppo tecnico coordinato dall’architetto Alessandro Bettio e dall’ingegnera Laura Ricci, con la collaborazione di Comune, Area Blu, Nuovo Circondario Imolese e il coinvolgimento del tavolo H.

Il Piano si compone di relazioni, fascicoli e planimetrie che mappano i livelli di accessibilità, offrendo un quadro preciso delle barriere esistenti e delle possibili soluzioni. Con l’adozione del Piano, Imola rispetta la scadenza regionale del 30 settembre e apre ora alla fase di partecipazione: il documento resterà depositato per 60 giorni e sarà consultabile sul sito istituzionale. Nel frattempo, i cittadini possono contribuire compilando il questionario online ‘Barriere architettoniche? Parliamone’, attivo fino al 3 ottobre.

Momento centrale sarà l’incontro pubblico del 13 ottobre alle 18 in Municipio, occasione per illustrare i contenuti del Piano e raccogliere osservazioni che riceveranno risposte. Conclusa questa fase, il documento approderà in Consiglio per l’approvazione definitiva, prima dell’invio alla Regione.