Imola
CronacaPiano per superare le barriere, ok della Giunta
27 set 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
Piano per superare le barriere, ok della Giunta

Via libera della Giunta al Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, un documento strategico che punta a garantire l’accessibilità e la piena fruizione degli spazi urbani e degli edifici pubblici a tutte le persone, senza distinzioni. Non solo un adempimento burocratico, ma uno strumento concreto di pianificazione che fotografa lo stato attuale, individua le criticità e definisce le priorità di intervento per i prossimi anni.

Il Piano, redatto dallo studio dell’architetto Stefano Maurizio, è stato realizzato grazie a un contributo regionale di 36mila ottenuto con il bando 2023 e cofinanziato dal Comune. Alla sua stesura hanno lavorato un gruppo tecnico coordinato dall’architetto Alessandro Bettio e dall’ingegnera Laura Ricci, con la collaborazione di Comune, Area Blu, Nuovo Circondario Imolese e il coinvolgimento del tavolo H.

Il Piano si compone di relazioni, fascicoli e planimetrie che mappano i livelli di accessibilità, offrendo un quadro preciso delle barriere esistenti e delle possibili soluzioni. Con l’adozione del Piano, Imola rispetta la scadenza regionale del 30 settembre e apre ora alla fase di partecipazione: il documento resterà depositato per 60 giorni e sarà consultabile sul sito istituzionale. Nel frattempo, i cittadini possono contribuire compilando il questionario online ‘Barriere architettoniche? Parliamone’, attivo fino al 3 ottobre.

Momento centrale sarà l’incontro pubblico del 13 ottobre alle 18 in Municipio, occasione per illustrare i contenuti del Piano e raccogliere osservazioni che riceveranno risposte. Conclusa questa fase, il documento approderà in Consiglio per l’approvazione definitiva, prima dell’invio alla Regione.

© Riproduzione riservata