Piano, premiati Emelyanov e Mossali. Masterclass di Schillaci in Brasile

Nuovi prestigiosi riconoscimenti arricchiscono l’apertura dell’anno accademico della Fondazione Accademia internazionale ‘Incontri con il maestro’.

A Novara, la Sergio Fiorentino Piano Competition ha premiato gli allievi imolesi Konstantin Emelyanov e Josef Mossali, che si sono classificati rispettivamente al primo e al secondo posto della prestigiosa competizione. La cerimonia di premiazione si è tenuta nei giorni scorsi all’Auditorium fratelli Olivieri del Collegio Gallarini. Il premio ricorda la figura di Fiorentino, pianista napoletano allievo di Luigi Finizio al Conservatorio di San Pietro a Majella. Avviato ad una promettente carriera, paragonato da alcuni critici a Sergej Rachmaninov per la perizia interpretativa, Fiorentino fu costretto dai postumi di un incidente aereo ad abbandonare la carriera concertistica, che riprese solo in tarda età, negli anni Novanta, riscuotendo ancora grandi successi in Europa e negli Stati Uniti.

Guardando invece all’immediato futuro, il chitarrista Emanuele Schillaci, allievo dei maestri Giovanni Puddu e Arturo Tallini nel corso di laurea magistrale in Chitarra sarà impegnato il 10 e 11 novembre in due importanti appuntamenti all’Università Federale di Rio de Janeiro, nell’ambito del progetto ‘Giovani talenti musicali nel mondo’. Schillaci terrà una masterclass e un concerto nella prestigiosa università brasiliana, all’interno del progetto di promozione del talento artistico italiano nel mondo nato dalla sinergia fra l’Accademia Chigiana, la Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri col Maestro’ di Imola e il Cidim - Comitato nazionale italiano musica per favorire l’ingresso nel mondo musicale nazionale e internazionale dei migliori giovani talenti italiani. Diplomato al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, Schillaci è oggi considerato dalla critica "il virtuoso della chitarra meno accademico tra quelli di ispirazione classica".