Cambia il piano sosta, più posti gratis

Imola, 17 ottobre 2025 – A meno di un anno dalle precedenti modifiche, il Comune cambia ancora il piano della sosta a pagamento in città.

E lo fa, da un lato, nel tentativo di ridare linfa al centro storico; e dall’altro per provare a migliorare l’accesso alla zona della stazione ferroviaria.

Si parte da sabato 1° novembre. Diverse le novità annunciate ieri dal Municipio, a cominciare dall’introduzione di dieci posti auto gratuiti all’interno del nuovo parcheggio dell’ex scalo merci, su un totale di 68 stalli, oltre a quelli riservati a disabili e veicoli elettrici.

Si tratta, in questo caso, di un provvedimento ventilato già nei mesi scorsi dalla Giunta, ai tempi dell’inaugurazione della nuova area di sosta. Tale spazio, a ridosso dei binari, è infatti rimasto dalla sua apertura troppo spesso semi-deserto. E l’opposizione, in particolare con Fratelli d’Italia, non ha mancato di farlo notare a più riprese, denunciando in estate anche una certa trascuratezza dell’area.

Altra novità è rappresentata dall’introduzione, sempre per il parcheggio dell’ex scalo merci, di un nuovo piano abbonamenti per la sosta a pagamento: mensile da 30 euro, semestrale da 100 euro, annuale da 200 euro. Sono prezzi meno cari di quelli adottati in prima battuta nei mesi scorsi (mensile 43 euro, semestrale 130 euro e annuale 260), sempre al momento dell’inaugurazione del parcheggio. Una scelta, quella di abbassare le tariffe, dettata evidentemente proprio dalla volontà di incentivare la sosta in una zona della quale molti non conoscono nemmeno l’esistenza.

Oltre a questo, la Giunta ha deliberato anche l’ampliamento dei posti auto sulle strisce blu in via dei Mille e in piazza Mirri, in centro storico, con tariffa oraria di 1,50 euro nelle fasce 8.30–12.30 e 15–19.

Stabilita inoltre la rimodulazione della classificazione della sosta in via Garibaldi (tra le vie don Bughetti e via dalle Bande Nere), che passa da ‘alta’ a ‘bassa valenza commerciale’.

In questo modo, verrà consentito il parcheggio ai residenti con abbonamento, che dopo la precedente riorganizzazione del piano avevano perso alcuni posti tra quelli a loro disposizione.

Infine, una novità che riguarda praticamente tutti gli automobilisti: l’introduzione del numero di targa obbligatorio su tutti i parcometri del territorio cittadino per i pagamenti su strada. Si tratta di una misura già da tempo in vigore in vari comuni italiani, che a Imola viene adottata “in un’ottica di maggiore digitalizzazione e controllo”, assicurano dalla Giunta.

Nel suo complesso, il pacchetto di novità introdotto dal Municipio rappresenta, secondo il sindaco Marco Panieri, “un ulteriore tassello di una vera e propria rivoluzione che abbiamo avviato all’inizio di quest’anno e che avevamo promesso: una revisione complessiva del sistema della sosta nel centro storico. Da allora – prosegue il primo cittadino – sono cambiate molte cose e continuiamo ad aggiornare il piano per rispondere alle esigenze emerse e migliorare ulteriormente il nostro sistema”.