Piano sosta, spendere bene i ’guadagni’

Marco

Signorini

Il Municipio, una volta che il Circus sarà ripartito, dovrebbe illustrare, al centesimo, quanto ha incassato con il nuovo piano sosta e quanto effettivamente riverserà alla comunità.

La scelta fatta dall’Amministrazione, ad ogni modo, è condivisibile perché fatta in occasione di un evento straordinario. I prezzi dei biglietti per la corsa della domenica, tanto per essere concreti, non si possono certamente definire ’popolari’ e per le tasche di tutti. Insomma a chi può spendere almeno un centinaio di euro per assistere alla gara in Autodromo, magari pernottando la notte precedente in qualche struttura del territorio, si può chiedere anche un ulteriore ’piccolo’ esborso di 15 euro.

La penseremmo diversamente, ovviamente, se la modifica del piano sosta diventasse ’strutturale’ rischiando sì, in questo caso, di allontanare i turisti anziché attrarli.

La sosta in centro, infatti, va agevolata con riduzioni e giornate a ’costo zero o quasi’, un po’ come avviene nel periodo delle festività natalizie, non certamente resa più ’salata’. Insomma, è fondamentale che l’Amministrazione continui a investire nel cuore della città, intensificando ulteriormente gli sforzi con la consapevolezza che i soldi non crescono sugli alberi e che i pochi che ci sono vanno spesi beni.