Piano straordinario dell’Ausl per la sicurezza di piloti e spettatori

Un piano sanitario straordinario per garantire la sicurezza degli spettatori, dei piloti e di tutto il personale coinvolto. È quello predisposto dall’Ausl in occasione del Gp di F1 del fine settimana.

Al centro medico dell’Enzo e Dino Ferrari, per tutta la durata dell’evento, saranno operativi un medico e un infermiere del Pronto soccorso e Medicina d’urgenza. In aggiunta, sarà disponibile un’automedica, posizionata accanto agli spogliatoi dello stadio Romeo Galli con un medico e un infermiere a bordo in collegamento diretto con la centrale operativa di Bologna.

Per quanto riguarda l’emergenza territoriale 118, l’Ausl ha potenziato la presenza di personale e mezzi di soccorso per tutta la durata dell’evento: ambulanze con personale dislocate sul territorio imolese fino ad un massimo di nove mezzi previsti per la giornata di domenica; collaborazione con la rete dell’emergenza territoriale 118 e la centrale operativa di Bologna.

In ospedale saranno garantite tutte le attività ordinarie e verrà integrato e rafforzato l’Osservazione breve intensiva. Sono inoltre state attivate pronte disponibilità infermieristiche per 118, Pronto soccorso, Medicina d’urgenza e Area critica. I dipartimenti Medico oncologico e chirurgico hanno predisposto misure per garantire la massima ricettività delle unità ospedaliere nei tre giorni di gara. Domenica saranno potenziati il servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale e l’Ortopedia mentre la Radiologia ha la possibilità di attivazione di personale aggiuntivo in pronta disponibilità.

"Un sincero ringraziamento al personale sanitario per la collaborazione e la professionalità dimostrata – dichiara la direttrice generale dell’Ausl, Agostina Aimola –. Siamo pronti ad affrontare anche questo importante evento, affinché si viva il divertimento con la serenità di disporre di una rete assistenziale in grado di dare sicurezza e tutelare la salute di tutti".