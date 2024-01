Piano urbanistico, c’è ancora tempo per presentare osservazioni

Le giunte dei dieci Comuni del Circondario stanno assumendo gli atti per formalizzare la proroga al 20 febbraio per la scadenza per la presentazione delle osservazioni alla proposta di Pug – Piano urbanistico generale. "La proroga – fanno sapere dal Comune – vuole consentire la maggiore partecipazione dei soggetti interessati alla formazione del nuovo strumento urbanistico e acquisire in maniera più completa tutte le osservazioni che cittadini, enti e professionisti vorranno inviare". Il Pug è uno strumento "completamente nuovo rispetto ai piani vigenti – proseguono dal Comune – e richiede per la sua piena comprensione un impegno importante".

L’osservazione scritta può essere presentata utilizzando la modulistica predisposta e seguendo le istruzioni sul sito del Pug. Previsti anche altri due incontri pubblici: questa sera alle 20.30 nella sala Auditorium a Medicina; giovedì 8 febbraio alle 20.30 nella sala del Consiglio di Borgo Tossignano.

Nella foto, l’assessore Michele Zanelli.