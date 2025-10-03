Piano urbanistico generale, ecco il via libera dei dieci Comuni

Il Piano urbanistico generale (Pug) intercomunale del Circondario ha imboccato la strada dell’adozione.

Dopo anni di lavoro, consultazioni e confronti, il documento unico di pianificazione territoriale ha iniziato in questi giorni il passaggio nei Consigli comunali dei dieci municipi aderenti.

Le prime tappe si sono già consumate: lunedì 29 settembre a Casalfiumanese e martedì 30 a Medicina, Dozza e Castel San Pietro Terme. Ieri sera è stata la volta di Mordano.

Oggi toccherà a Castel del Rio, mentre la prossima settimana saranno chiamati ad approvarlo Castel Guelfo e Borgo Tossignano (7 ottobre) e, a seguire, Fontanelice (9 ottobre).

L’appuntamento clou sarà poi con il Consiglio comunale di Imola, fissato per il 14 ottobre, e infine con l’assemblea del Circondario, il giorno successivo.

"Con questa fase – sottolineano dall’ente di via Boccaccio – si chiude il lungo percorso partecipato che ha accompagnato la redazione del piano, arricchito dalle modifiche introdotte negli elaborati. È un passaggio storico che mette a disposizione del territorio una visione condivisa e di lungo periodo".

Dal momento della sua adozione in ogni Comune, il Pug entra in regime di salvaguardia, in base all’articolo 27 della legge regionale 24/2017. Ciò significa che, pur continuando ad applicarsi i vecchi strumenti urbanistici (Psc e Rue), ogni intervento edilizio e ogni nuovo piano dovranno essere verificati rispetto alle previsioni del Pug.

Per agevolare la conoscenza delle nuove regole, l’ufficio di piano del Circondario ha programmato un incontro tecnico di approfondimento rivolto ai professionisti, in agenda per giovedì 16 ottobre nella sala del Consiglio comunale di Imola. Successivamente, il piano sarà trasmesso al comitato urbanistico metropolitano, che entro 120 giorni dovrà esprimere il proprio parere sulla conformità normativa, sul consumo di suolo e sugli obiettivi di sostenibilità.

