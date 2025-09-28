Piano urbanistico in Aula. FdI: "Manca trasparenza"

Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e capogruppo dei meloniani al Circondario, punta il dito contro l’iter per il via libera al Piano urbanistico generale dei dieci comuni. Il documento approderà martedì in commissione a Imola, in vista della successiva adozione da parte del Consiglio comunale e delle altre assemblee del territorio.

"Vogliono portarlo nelle Aule in fretta e furia perché sanno che molti imprenditori partiranno con azioni legali per vedere di stopparlo", assicura Carapia, che mette sotto la lente gli "interventi pregressi già edificabili che vengono estromessi e fortemente penalizzati normativamente e resi discrezionali dalla politica che comanda sul territorio".

Nella ricostruzione dell’esponente di opposizione, "far nascere oggi, con una legge regionale del 2017, lo sviluppo del territorio per i prossimi 20-30 anni quando la stessa Regione ne sta facendo già una nuova, vuole dire chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati. O guardare solo l’interesse di pochi e non dell’intera comunità".

Le critiche di Carapia al nuovo Piano urbanistico generale riguardano "l’impatto del piano del consumo del suolo, con oltre 70 ettari di costruzioni nuove sul territorio del circondario. Non sono certamente pochi – prosegue il meloniano – e motivo di vanto di chi professa la riduzione del cemento". Un elemento che, a suo avviso, mette in luce tutta la contraddizione di un impianto normativo pensato per limitare le espansioni edilizie e che invece finisce per legittimarle.

Nel mirino di Carapia anche il "mancato coinvolgimento dei cittadini nei processi di consultazione e una comunicazione poco trasparente" sull’elaborazione del Piano. "Adesso vogliono fare anche tutto di corsa e in sordina", ribadisce l’esponente di FdI. E aggiunge: "Hanno rigettato gran parte delle osservazioni, oltre 500, con motivazioni discutibili e contorte".

Detto questo, "mi auguro che ci sia una discussione ampia – prosegue Carapia – come deve avvenire per un processo di dibattito democratico in merito alla pianificazione del territorio, con posizioni diverse su come bilanciare sviluppo economico, sostenibilità ambientale e qualità della vita".

