Piantagione di cannabis. Aveva 66 piante in casa: arrestato un 44enne

In casa aveva ben 66 piante di cannabis, serre per la coltivazione, fertilizzanti e lampade, oltre a tutto l’occorrente per l’essiccazione delle foglie. Arrestato un uomo di 49 anni. Nuova operazione antidroga in Vallata, dopo che dieci giorni fa un 54enne incensurato era stato denunciato per il possesso di oltre mezzo chilo di marijuana nella sua casa di Fontanelice.

I carabinieri di Castel del Rio si sono trovati davanti una vera e propria coltivazione di marijuana quando, giovedì mattina – così riferiscono dall’Arma –, hanno bussato alla porta di un 49enne italiano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era seguito da tempo dagli uomini dell’Arma.

Durante le operazioni di perquisizione i militari hanno rinvenuto complessivamente 66 piante di cannabis indica con infiorescenza di altezza variabile. E poi una lunga serie di oggetti che secondo gli investigatori dell’Arma erano utilizzati per coltivare e confezionare la sostanza stupefacente ai fini dello spaccio: c’erano, infatti, un bilancino digitale di precisione, alcuni strumenti digitali utilizzati per la misurazione dell’intensità della luce e del PH dell’acqua, quattro serre da interno di varia metratura utilizzate per la coltivazione, 18 lampade ad incandescenza, 14 riflettori, 4 aeratori, 8 confezioni di fertilizzanti, tre umidificatori, 16 alimentatori e vario materiale utilizzato per l’essiccazione.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre il 49enne è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio. l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo che si celebrerà con il rito direttissimo.

È solo l’ultima di una serie di operazioni dei carabinieri della Compagnia di Imola mirate al contrasto dello spaccio: solo nell’ultimo mese, oltre al caso del 54enne denunciato a Fontanelice, i carabinieri avevano trovato rami di cannabis in essiccazione – e materiale ritenuto utile al confezionamento di dosi – a casa di un 34enne imolese (in tutto circa 600 grammi), poi arrestato.